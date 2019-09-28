Чайку попросили проконтролировать расследование убийства ветерана в Рязани

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн (ЕР) просит генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование убийства 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани, сообщила пресс-служба партии.

Следователи завели уголовное дело после убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани. В сообщении СК говорится, что "вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти".