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РИА Новости

Чайку попросили проконтролировать расследование убийства ветерана в Рязани

16:01 28.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн (ЕР) просит генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование убийства 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани, сообщила пресс-служба партии.
Следователи завели уголовное дело после убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани. В сообщении СК говорится, что "вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти".
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"Мы уже в понедельник направим официальное обращение в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой взять ход расследования дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани на личный контроль, а также обеспечить расследование дела под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры", - сказал Хинштейн, слова которого приводит пресс-служба.
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Следственный комитет РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнЮрий ЧайкаРязаньПроисшествия
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