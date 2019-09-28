Чайку попросили проконтролировать расследование убийства ветерана в Рязани

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн (ЕР) просит генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование убийства 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани, сообщила пресс-служба партии.
Следователи завели уголовное дело после убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани. В сообщении СК говорится, что "вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти".
"Мы уже в понедельник направим официальное обращение в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой взять ход расследования дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани на личный контроль, а также обеспечить расследование дела под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры", - сказал Хинштейн, слова которого приводит пресс-служба.