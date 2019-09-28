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РИА Новости

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

15:57 28.09.2019 (обновлено: 16:26 28.09.2019)
313025
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы. Об этом сообщает УНИАН.
Девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.
Это были первые роды женщины. Украинка готовилась лечь в клинику в Киеве, однако схватки начались преждевременно — на 33-й неделе.
Курицын подчеркнул, что сиамские близнецы рождаются очень редко.
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"Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", — сообщил Альберт Курицын.
Сейчас младенцы находятся в родильном доме. Их готовят к перевозке в детскую больницу.
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ЧерновцыУкраинаВ мире
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Каменчу тут
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Знала и родила? зачем????
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ИПИван Петров
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