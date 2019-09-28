Режиссер Кшиштоф Занусси может начать работу над новым фильмом в 2020 году

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Польский режиссер Кшиштоф Занусси планирует приступить к съемкам нового фильма с предварительным названием "Совершенное число" в 2020 году, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения, но изначально он мечтал стать ученым и получил образование физика в Варшавском университете. В июне этого года Занусси отметил 80-летие, и специально к этому событию в Москве проходит его ретроспектива.

"Две недели тому назад я закончил новый сценарий. Не знаю, как название точно переводится на русский, но, кажется, "Совершенное число" — "Perfect number" (в английском варианте). Это понятие из математики. Это современная картина о молодом математике, о человеке, который хотел освободиться от денег... Проектов у меня много, но, может быть, на следующий год я смогу снять", — поделился Занусси.

Он рассказал, что не любит пересматривать свои старые картины, поскольку предпочитает смотреть в будущее.