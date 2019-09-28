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РИА Новости
Культура

Режиссер Кшиштоф Занусси может начать работу над новым фильмом в 2020 году

11:54 28.09.2019 (обновлено: 15:55 28.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кшиштоф Занусси. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Польский режиссер Кшиштоф Занусси планирует приступить к съемкам нового фильма с предварительным названием "Совершенное число" в 2020 году, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения, но изначально он мечтал стать ученым и получил образование физика в Варшавском университете. В июне этого года Занусси отметил 80-летие, и специально к этому событию в Москве проходит его ретроспектива.
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"Две недели тому назад я закончил новый сценарий. Не знаю, как название точно переводится на русский, но, кажется, "Совершенное число" — "Perfect number" (в английском варианте). Это понятие из математики. Это современная картина о молодом математике, о человеке, который хотел освободиться от денег... Проектов у меня много, но, может быть, на следующий год я смогу снять", — поделился Занусси.
Он рассказал, что не любит пересматривать свои старые картины, поскольку предпочитает смотреть в будущее.
Sputnik Польша выступает международным информационным партнером, а РИА Новости - официальным информационным партнером ретроспективы фильмов Кшиштофа Зануссим в Москве.
Читайте полный текст интервью >>
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КультураКшиштоф ЗануссиПольша
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