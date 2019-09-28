Режиссер Занусси рассказал, почему он приклеил кинонаграды к полке

Выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения. Он является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Год спокойного солнца", золотого "Святого Георгия" Московского международного кинофестиваля за фильм "Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем" и многих других.

"У меня есть такая полка, на которой стоят все награды. И есть у меня две кошки, которые развлекаются тем, чтобы эти награды сбрасывать с нее. Я уже их приклеил, но питомцы все равно стараются. Полка эта в темной комнате, проходя мимо, я их не вижу. Не надо наслаждаться тем, что было, надо думать о том, что будет", — сказал Занусси.