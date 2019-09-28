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РИА Новости
Культура

Режиссер Занусси рассказал, почему он приклеил кинонаграды к полке

11:46 28.09.2019 (обновлено: 15:52 28.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРежиссер Кшиштоф Занусси
Режиссер Кшиштоф Занусси
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Режиссер Кшиштоф Занусси. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Польский режиссер Кшиштоф Занусси в интервью РИА Новости рассказал о том, что кошки раньше постоянно скидывали его кинонаграды с полки, поэтому статуэтки пришлось приклеить.
Выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения. Он является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Год спокойного солнца", золотого "Святого Георгия" Московского международного кинофестиваля за фильм "Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем" и многих других.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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"У меня есть такая полка, на которой стоят все награды. И есть у меня две кошки, которые развлекаются тем, чтобы эти награды сбрасывать с нее. Я уже их приклеил, но питомцы все равно стараются. Полка эта в темной комнате, проходя мимо, я их не вижу. Не надо наслаждаться тем, что было, надо думать о том, что будет", — сказал Занусси.
В июне этого года Занусси отметил 80-летие, и специально к этому событию в Москве проходит его ретроспектива.
Sputnik Польша выступает международным информационным партнером, а РИА Новости - официальным информационным партнером ретроспективы фильмов Кшиштофа Зануссим в Москве.
Читайте полный текст интервью >>
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КультураКшиштоф ЗануссиПольша
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