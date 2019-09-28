Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T15:48Z
https://ria.ru/20190928/1559235862.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155884/45/1558844595_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9893ee2de90dfd75fae484e70d566f80.jpg
РИА Новости
Культура

Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста

15:48 28.09.2019
2339
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжеймс Хетфилд
Джеймс Хетфилд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Джеймс Хетфилд. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, поскольку вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
"С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы вынуждены отложить предстоящий тур в Австралию и Новую Зеландию. Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения", - говорится в сообщении других участников группы, опубликованном в аккаунте Metallica в Twitter.
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники
19 сентября, 15:54Культура
Группу Metallica назвали самой успешно гастролирующей в мире
Участники Metallica отметили, что сожалеют о том, что причинили неудобства своим фанатам, и обещали вернуть деньги за приобретенные билеты.
Группа должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию.
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.
3303425
Обсудить 0
КультураMetallicaНовая ЗеландияАвстралия
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
РИА
Новости
Актер Максим Аверин
Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете
Режиссер Леонид Хейфец
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Автомобиль украинской полиции
В Киеве подожгли детский сад
Лента
новостей
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Режиссер Леонид Хейфец
"Был нормальный всегда": соседей Хейфеца удивил инцидент с режиссером
Демонстранты во время митинга у здания правительственного комплекса, Китай. 28 сентября 2019
В Гонконге демонстранты бросили коктейли Молотова в здание правительства
Здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
Театр Маяковского не комментирует сообщения о нападении режиссера на врача
Экс-президент Франции Жак Ширак
Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
Умер новорожденный внук Снуп Дога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния