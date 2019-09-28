Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, поскольку вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.

"С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы вынуждены отложить предстоящий тур в Австралию и Новую Зеландию. Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения", - говорится в сообщении других участников группы, опубликованном в аккаунте Metallica в Twitter.

Участники Metallica отметили, что сожалеют о том, что причинили неудобства своим фанатам, и обещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Группа должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию.