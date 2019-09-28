Работы Захарова прививали зрителям наилучшие качества, заявил Мединский

"Как человек, который вырос на спектаклях и фильмах Марка Захарова, имел счастье много и плодотворно общаться с мастером, я понимаю, насколько его блестящие работы, проникнутые тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям, помогают нам, его соотечественникам, быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу. Кончина Марка Захарова – это невосполнимая утрата не только для семьи и коллектива "Ленкома", но и для миллионов поклонников, для всей российской культуры. Добрая память о нём останется в наших сердцах", - добавил Мединский в тексте соболезнования.