В церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 мировых лидеров

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Около 30 глав государств и правительств примут участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Среди них президент России Владимир Путин, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Радиостанция сообщает, что помимо Путина в церемонии примут участие премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ливана Саад Харири, и. о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и другие.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.