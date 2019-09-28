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РИА Новости

В церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 мировых лидеров

15:39 28.09.2019
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© REUTERS / Philippe WojazerЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© REUTERS / Philippe Wojazer
Экс-президент Франции Жак Ширак . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Около 30 глав государств и правительств примут участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.
Среди них президент России Владимир Путин, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
Вчера, 15:19РИА Новости
Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком
Радиостанция сообщает, что помимо Путина в церемонии примут участие премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ливана Саад Харири, и. о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и другие.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.
«Он любил Францию». Мир прощается с Жаком Шираком
26 сентября, 22:55РИА Новости
"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком ШиракомСкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
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