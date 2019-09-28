"Был нормальный всегда": соседей Хейфеца удивил инцидент с режиссером

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Соседи театрального режиссера Леонида Хейфеца прокомментировали инцидент с участием режиссера, который ударил ножом врача скорой помощи. По словам знакомых мужчины, они не замечали у него признаков агрессии.

Соседи режиссера рассказали, что Хейфец всегда вел себя вежливо и адекватно.

"Он был нормальный всегда, он, конечно, уже в возрасте, но так он был нормальный всегда. И здоровались мы всегда", — заявила одна из соседок журналистам Пятого канала.

Ранее СМИ сообщили, что к Хейфецу домой вызвали скорую помощь. Приехавшая на вызов фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, но тот ударил ее ножом в ногу.

Пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.