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РИА Новости

"Был нормальный всегда": соседей Хейфеца удивил инцидент с режиссером

15:37 28.09.2019 (обновлено: 17:24 28.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Леонид Хейфец
Режиссер Леонид Хейфец
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Соседи театрального режиссера Леонида Хейфеца прокомментировали инцидент с участием режиссера, который ударил ножом врача скорой помощи. По словам знакомых мужчины, они не замечали у него признаков агрессии.
Соседи режиссера рассказали, что Хейфец всегда вел себя вежливо и адекватно.
"Он был нормальный всегда, он, конечно, уже в возрасте, но так он был нормальный всегда. И здоровались мы всегда", — заявила одна из соседок журналистам Пятого канала.
Ранее СМИ сообщили, что к Хейфецу домой вызвали скорую помощь. Приехавшая на вызов фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, но тот ударил ее ножом в ногу.
Пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.
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Леонид ХейфецМоскваРоссия
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