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РИА Новости

Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией

15:33 28.09.2019 (обновлено: 15:56 28.09.2019)
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© flickr.com/Wajahat MahmoodКоролевская башня Эр-Рияда
Королевская башня Эр-Рияда
© flickr.com/Wajahat Mahmood
Королевская башня Эр-Рияда. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 28 сен - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии подтолкнут местные авиакомпании к тому, чтобы организовать прямые рейсы с Россией, сообщил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.
Летом компания Nordwind Airlines запустила первые прямые рейсы из Джидды в Москву. В июне тогдашний министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд планирует 14 прямых рейсов в неделю между Саудовской Аравией и Россией и рассматривает дальнейшее увеличение их числа.
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"Мы подтолкнем саудовские авиалинии к тому, чтобы начать работу над открытием прямых авиарейсов, поскольку это особенно важно", - заявил аль-Хатыб.
Он добавил, что направление полетов будет определено в зависимости от предпочтений российских туристов. "Мы изучим этот вопрос и откроем направления, основываясь на том, чего хотели бы российские туристы. Если они хотят увидеть море, мы откроем рейсы к Красному морю. Если они хотят увидеть (культурное) наследие и историю,… мы сделаем проще дорогу для наших дорогих туристов из России", - отметил он.
Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что Саудовская Аравия обсуждает с Россией открытие прямого авиасообщения, надеется достичь договоренностей в 2019 году. Он уточнил, что обсуждаются различные направления, в том числе, Джидда, но первым все же может стать столица королевства - Эр-Рияд.
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