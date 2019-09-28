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РИА Новости

Саудовская Аравия надеется, что РФПИ инвестирует в ее туристическую отрасль

15:23 28.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
ЭР-РИЯД, 28 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия надеется, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в туристическую отрасль страны, заявил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.
Сейчас Саудовская Аравия работает над открытием туристических направлений, включая "город будущего" Неом на берегу Красного моря, в который планируется вложить 500 миллиардов долларов. Большинство проектов спонсирует Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который также работает с РФПИ.
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"Мы работаем с РФПИ, чтобы инвестировать в обе страны - в Россию и Саудовскую Аравию. Когда у нас есть возможности для них в Саудовской Аравии, они точно рассмотрят (возможность инвестировать в страну - ред.). Они должны инвестировать в Саудовскую Аравию, особенно в туризм", - заявил Ахмед аль-Хатыб.
В рамках программы экономических реформ Vision 30 Саудовская Аравия разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию 1 миллиона рабочих мест.
Власти Саудовской Аравии уже пытались вводить туристические визы в 2010 году, но тогда этот пробный эксперимент не привел к успеху из-за давления консервативной части саудовского общества.
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