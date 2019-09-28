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РИА Новости

Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

15:22 28.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидПосетитель у банкомата
Посетитель у банкомата
© РИА Новости / Максим Богодвид
Посетитель у банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
"Есть проблемы федерального уровня, есть регионального уровня. Проблемы федерального уровня, безусловно, требуют времени. ... Мы вчера (26 сентября – ред.) в МИДе (России – ред.) были, еще раз поставили вопрос о переводах - об ограничениях переводов", - сообщил Джекшенкулов, выступая в пятницу на форуме киргизской диаспоры в Москве.
Позднее в посольстве пояснили, что Киргизия считает нынешние ограничения слишком жесткими, особенно с учетом членства страны в ЕАЭС и Таможенном союзе. По данным посольства, объем переводов из России в Киргизию в этом году снизился, что связано, в том числе, с введением лимитов. "За семь месяцев этого года из России в Кыргызстан переведено 1 миллиард 324 миллиона долларов. В прошлые года за это же время почти 2 миллиарда долларов было. Это снижение, по мнению экспертов, произошло из-за лимитов", - пояснили в посольстве.
В апреле этого года платежные системы России ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Киргизию и Вьетнам. Власти РФ объяснили это борьбой с отмыванием средств и незаконными финансовыми операциями.
Логотип ПАО Сбербанк России
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Лимит установлен в размере 100 тысяч рублей, которые можно разово или по частям перевести в течение 30 дней. При этом для Казахстана оставлены прежние лимиты в 150 тысяч рублей. "Наши власти считают, что раз мы тоже в ЕАЭС, то должно быть всем поровну", - отметили в посольстве.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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РоссияКиргизияЭкономика
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