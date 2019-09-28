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РИА Новости

Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком

15:19 28.09.2019 (обновлено: 15:24 28.09.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© REUTERS / Philippe Wojazer
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что ждет Путина в понедельник на прощании с Шираком в Париже.
"Да", - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина поездка на церемонию в Париж.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.
«Он любил Францию». Мир прощается с Жаком Шираком
26 сентября, 22:55РИА Новости
"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком ШиракомСкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
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