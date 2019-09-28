Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком

"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком Шираком Скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.