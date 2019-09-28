Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что ждет Путина в понедельник на прощании с Шираком в Париже.
"Да", - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина поездка на церемонию в Париж.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.