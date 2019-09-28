В Афганистане человек погиб при ракетном обстреле в день выборов

КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали в результате ракетного обстрела, осуществленного боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Орузган в Афганистане, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ракета попала в жилой дом в городе Таринкот. Среди пострадавших было пятеро детей.

Ранее от ракетного обстрела пострадали девять человек в провинции Гильменд, один человек погиб. В субботу также прогремели взрывы на избирательном участке в городе Джелалабад в провинции Нангархар, где при взрыве погиб один человек, в городе Кундуз на севере Афганистана, где также погиб один человек, и в Кандагаре, где ранены 15 человек.

Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.