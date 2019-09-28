Москва и Эр-Рияд подпишут ряд соглашений по туризму в рамках визита Путина

ЭР-РИЯД, 28 сен - РИА Новости. Глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб сообщил в интервью РИА Новости, что Эр-Рияд подпишет с Москвой несколько соглашений по туризму в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в королевство.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости в среду, что Владимир Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября. По его словам, министерство обороны России и частные организации в сфере безопасности вместе с саудовской стороной готовят соглашения, которые будут заключены во время визита президента РФ.

"Ваш президент приезжает в следующем месяце. Я встречусь с ним. Конечно, будут меморандумы о взаимопонимании и соглашения", - ответил Аль-Хатыб на вопрос об ожиданиях от визита Путина и планируемых соглашениях.

Глава управления по туризму также оценил уровень отношений между Россией и Саудовской Аравией и отметил, что Эр-Рияд готов сотрудничать с Россией в различных сферах.