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РИА Новости

Москва и Эр-Рияд подпишут ряд соглашений по туризму в рамках визита Путина

15:05 28.09.2019 (обновлено: 15:58 28.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ЭР-РИЯД, 28 сен - РИА Новости. Глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб сообщил в интервью РИА Новости, что Эр-Рияд подпишет с Москвой несколько соглашений по туризму в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в королевство.
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости в среду, что Владимир Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября. По его словам, министерство обороны России и частные организации в сфере безопасности вместе с саудовской стороной готовят соглашения, которые будут заключены во время визита президента РФ.
"Ваш президент приезжает в следующем месяце. Я встречусь с ним. Конечно, будут меморандумы о взаимопонимании и соглашения", - ответил Аль-Хатыб на вопрос об ожиданиях от визита Путина и планируемых соглашениях.
Глава управления по туризму также оценил уровень отношений между Россией и Саудовской Аравией и отметил, что Эр-Рияд готов сотрудничать с Россией в различных сферах.
"В последние годы отношения между Саудовской Аравией и Россией были прекрасными. Мы полностью сходимся в различных вопросах – политических, экономических и социальных. Мы будем рады принять его превосходительство президента (Путина). Это будет в октябре", - сказал Аль-Хатыб.
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