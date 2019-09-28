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РИА Новости

Фельдшер из Воронежа извинилась за фото окровавленных пациентов в Instagram

15:05 28.09.2019 (обновлено: 16:13 28.09.2019)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи из Воронежа извинилась за подборку фотографий травмированных пациентов, которые она выкладывала у себя в Instagram.
На кадрах, которые женщина публиковала в интернете, были изображены пациенты с тяжелыми травмами. Она сопровождала фотографии циничными и издевательскими комментариями.
После того как эти материалы попали в СМИ, женщина решила удалить снимки и опубликовала видео с извинениями.

"В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Instagram. Дорожу своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры", — говорит она на видео.

В областном департаменте здравоохранения раскритиковали действия фельдшера и пообещали привлечь ее к ответственности.
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