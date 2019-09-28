Фельдшер из Воронежа извинилась за фото окровавленных пациентов в Instagram

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи из Воронежа извинилась за подборку фотографий травмированных пациентов, которые она выкладывала у себя в Instagram.
На кадрах, которые женщина публиковала в интернете, были изображены пациенты с тяжелыми травмами. Она сопровождала фотографии циничными и издевательскими комментариями.
После того как эти материалы попали в СМИ, женщина решила удалить снимки и опубликовала видео с извинениями.
"В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Instagram. Дорожу своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры", — говорит она на видео.
В областном департаменте здравоохранения раскритиковали действия фельдшера и пообещали привлечь ее к ответственности.