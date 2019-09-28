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РИА Новости
Культура

Путин направил соболезнования дочери Марка Захарова

15:03 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил дочери режиссёра Марка Захарова, народной артистке России Александре Захаровой, соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что ее отец был личностью поистине колоссального масштаба.
Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что художественный руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.
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"Ушел из жизни великий Марк Захаров – человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба", - говорится в сообщении, которое размещено на сайте Кремля.
Кроме того, Путин назвал "Ленком" и всё творчество Марка Захарова уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с постигшим Вас горем. Мы навсегда сохраним светлую память об этом выдающемся Мастере и Творце", - добавил президент РФ в тексте соболезнования.
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КультураУмер Марк ЗахаровМарк ЗахаровВладимир ПутинРоссия
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