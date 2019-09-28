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РИА Новости

СМИ: полиция в Гонконге применила перцовый газ для разгона демонстрантов

15:00 28.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Акция протеста в Гонконге
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гонконгская полиция пустила в ход перцовый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые вышли на улицы в память о революции зонтиков 2014 года, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Многотысячные демонстрации жителей Гонконга, требующих предоставления подлинного всеобщего избирательного права, начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.
Субботняя демонстрация началась в 19.00 по местному времени (14.00 мск) в парке Тамар. Некоторые начали собираться у железных ворот и ограждений, установленных у главного здания правительства. Полиция в ответ применила перцовый газ.
Примерно за час до этого группа людей пинала ограждения и железные ворота у главного здания правительства, а некоторые светили в полицейских лазером и обзывали их, громко распевая песни, высмеивающие полицию.
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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