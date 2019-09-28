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РИА Новости

Режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера

14:53 28.09.2019
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появилось видео, как режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как медработники и полицейские кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.
Ранее СМИ сообщили, что к Хейфецу домой вызвали скорую помощь. Приехавшая на вызов фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, но тот ударил ее ножом в ногу.
Пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.
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На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов. Причины происшествия уточняются.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.
Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.
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