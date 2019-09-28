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РИА Новости

Житель Красноярска незаконно перевозил на буксире краснокнижных осетров

14:42 28.09.2019
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© РИА Новости / Магомед Алиев / Перейти в фотобанкУлов браконьеров
Улов браконьеров
© РИА Новости / Магомед Алиев
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Улов браконьеров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Капитан-механик буксира из Красноярска незаконно приобрел у браконьеров краснокнижных сибирских осетров и пытался перевести их через морской порт в Дудинке, полиция завела уголовное дело, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сибирский осетр – особо ценный и охраняемый вида рыб, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.
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"Дознавателем Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в незаконном приобретении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов", - сказала Волк.
По слова Волк, при проверке транспорта в морском порту Дудинки работники транспортной прокуратуры нашли более двухсот частей рыбы осетровых пород. Было установлено, что 44-летний капитан-механик буксира, следуя из Красноярска в Дудинку, приобрел у браконьера не менее 54 особей сибирского осетра, разделал их и заморозил в камере на судне.
"Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
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