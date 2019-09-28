В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов два населенных пункта в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам в субботу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция заявила об увеличении количества обстрелов со стороны ВС Украины за минувшие сутки.

"В преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 1 октября, командиры соединений операции Объединенных сил (ООС) преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что в субботу 14-я бригада ВС Украины подвергла обстрелу из минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП-1 район населённого пункта Желобок, выпустив девятнадцать снарядов. Позже украинские силовики обстреляли из миномета калибром 120 миллиметров район населенного пункта Логвиново.

"Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется. Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, не поддаются на провокации", - сказал начальник пресс-службы.