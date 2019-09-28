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РИА Новости

Порошенко поддержал в Лондоне экс-главу Нацбанка Украины

14:36 28.09.2019
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкВалерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, как посетил в Лондоне экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву и поддержал ее.
Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
"С Мариной (супругой Порошенко - ред.) посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев", - написал Порошенко на странице в Facebook в субботу, опубликовав фотографию с экс-главой НБУ.
Порошенко подарил Гонтаревой футболку с ее карикатурой, на которой экс-глава НБУ держит в руках две сабли.
"Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - заявил экс-президент.
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она заявляла, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
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Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.
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Нацбанк УкраиныВалерия ГонтареваПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийУкраина
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