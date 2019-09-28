Порошенко поддержал в Лондоне экс-главу Нацбанка Украины

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, как посетил в Лондоне экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву и поддержал ее.

Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.

"С Мариной (супругой Порошенко - ред.) посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев", - написал Порошенко на странице в Facebook в субботу, опубликовав фотографию с экс-главой НБУ.

Порошенко подарил Гонтаревой футболку с ее карикатурой, на которой экс-глава НБУ держит в руках две сабли.

"Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - заявил экс-президент.

Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она заявляла, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".