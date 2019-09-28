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РИА Новости

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

14:25 28.09.2019 (обновлено: 15:45 28.09.2019)
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© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин объяснил провал американского комплекса Patriot в Саудовской Аравии.
По мнению Рубина, слова которого приводит Defense News, саудовская система ПВО не смогла обнаружить низколетящие ракеты и беспилотники, поскольку ее датчики отслеживали цели только над горизонтом. Кроме того, Саудовская Аравия имеет большую территорию, что также усложняет защиту воздушного пространства.
Инженер считает, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Он бы позволил саудитам обнаруживать и сбивать даже низколетящие объекты.

Атака на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
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Медведев оценил планы США прорвать российскую ПВО
Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
Боевая незадача
20 сентября, 17:15РИА Новости
Боевая незадача
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииSaudi AramcoПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Панцирь-С1Саудовская АравияРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вообще наше МО молодцы. Быстро вбросили фейк о провале американских систем пэтриот боты подхватили тему и давай ее мусолить в чатах. Хотя и российские и западные военные спецы сразу сказали что пэтриот с 400 с 300 по дронам и низколетящим целям не работают.
28 сентября, 18:41
АСАртур Саляхов
139220176
А шо не "железный купол" рекомендует? Наш эксперт куплен Москвой?
28 сентября, 15:02
Naum Vygodsky
19950128
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