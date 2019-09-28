В Южной Корее при пожаре на танкерах пострадали 18 человек

ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве и пожаре на двух танкерах в южнокорейском порту Ульсан увеличилось до 18 человек, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным агентства, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на танкере Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа – граждане России и Филиппин.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, об их национальной принадлежности не известно. Они также были эвакуированы.

К настоящему времени известно, что при пожаре пострадали трое моряков, девять служащих порта, осуществлявших разгрузку судна Bow Dalian, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции, которые участвовали в мероприятиях по эвакуации людей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля, на борту судна Stolt Groenland были десять россиян, никто не пострадал. Российский профсоюз моряков (РПСМ) пока не получал обращений от экипажа, сообщил РИА Новости представитель РПСМ.

Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих (ITF), моряки этого судна защищены коллективным договором с федерацией, который истекает 30 сентября. По данным портала Equasis, владелец судна - компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Slolt Nielsen).