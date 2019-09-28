СМИ сообщили о плане радикалов по захвату парламента Каталонии

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Члены радикального крыла движения за независимость Каталонии "Комитетов защиты республики", арестованные на этой неделе за подготовку "насильственных действий" в начале октября, планировали захватить каталонский парламент, причем помочь в осуществлении их планов должен был глава женералитета Ким Торра, сообщает газета ABC.

Обвиняемые собирались устроить ряд акций между второй годовщиной проведения незаконного референдума о независимости 1 октября и оглашением Верховным судом Испании приговора по "каталонскому делу", запланированным на первую половину октября. Одной из целей, как сообщил на суде один из задержанных, должен был стать захват парламента Каталонии.

Этот человек признал, что "им должны были помочь войти изнутри парламента" и заявил о причастности к осуществлению этих планов Кима Торры, пишет газета. По его словам, у него не было информации из первых рук, но "ему об этом сообщили".

В четверг судья Национального суда принял решение о предварительном тюремном заключении семерых членов радикальной каталонской организации "Комитеты защиты республики" (группировки под называнием Команды тактического ответа - ERT), готовивших насильственные акции в начале октября. Судья предъявил им обвинения в принадлежности к террористической группировке, владении взрывчатыми материалами и заговоре с целью причинения разрушений.

По данным следствия, объектами нападений могли стать парламент, казарма Гражданской гвардии, электроэнергетическая сеть, телефонные вышки, кроме того, они собирались перекрыть одну из важнейших трасс в Каталонии.

Двое задержанных признали факт покупки взрывчатки и проведения тестов.