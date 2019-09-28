Джабаров считает отставку Волкера добрым знаком

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расценивает отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера как знак перемен в украинской политике США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
"Будем расценивать отставку Волкера как добрый знак, что вместо него наконец появится человек, который захочет нормализации ситуации на Украине, особенно на ее юго-востоке", - заявил Джабаров РИА Новости.
Сенатор отметил, что за все время работы на посту спецпредставителя Волкер не сделал ничего для урегулирования внутриукраинского конфликта.
"Отставка Волкера это неплохо. Нельзя не признать, что он сделал все возможное для того, чтобы переговорный процесс не шел, все его заявления носили негативный характер, он не сделал ни шагу в необходимом направлении", - подчеркнул первый зампред комитета.