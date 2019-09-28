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РИА Новости

Джабаров считает отставку Волкера добрым знаком

14:22 28.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расценивает отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера как знак перемен в украинской политике США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
"Будем расценивать отставку Волкера как добрый знак, что вместо него наконец появится человек, который захочет нормализации ситуации на Украине, особенно на ее юго-востоке", - заявил Джабаров РИА Новости.
Сенатор отметил, что за все время работы на посту спецпредставителя Волкер не сделал ничего для урегулирования внутриукраинского конфликта.
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"Отставка Волкера это неплохо. Нельзя не признать, что он сделал все возможное для того, чтобы переговорный процесс не шел, все его заявления носили негативный характер, он не сделал ни шагу в необходимом направлении", - подчеркнул первый зампред комитета.
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Курт ВолкерВладимир ДжабаровСШАУкраинаВ мире
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