Джабаров считает отставку Волкера добрым знаком

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расценивает отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера как знак перемен в украинской политике США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.

"Будем расценивать отставку Волкера как добрый знак, что вместо него наконец появится человек, который захочет нормализации ситуации на Украине, особенно на ее юго-востоке", - заявил Джабаров РИА Новости.

Сенатор отметил, что за все время работы на посту спецпредставителя Волкер не сделал ничего для урегулирования внутриукраинского конфликта.