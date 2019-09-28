В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Сегодня в районе населенного пункта Логвиново при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что фото и видеоматериалы с БПЛА переданы в генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 бригады ВС Украины, которой принадлежит беспилотник.
"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, принудить военно-политическое руководство Украины к выполнению минских соглашений и прекратить обстрелы населенных пунктов республики", - сказал офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.