В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Сегодня в районе населенного пункта Логвиново при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что фото и видеоматериалы с БПЛА переданы в генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 бригады ВС Украины, которой принадлежит беспилотник.