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РИА Новости

Более 12 тысяч йеменцев погибли с 2015 года из-за действий коалиции

14:15 28.09.2019 (обновлено: 14:18 28.09.2019)
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о гибели и ранении более 32 тысяч йеменцев в ходе военной компании арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с 26 марта 2015 года.
"Жертвами агрессии стали 12 тысяч 260 человек, из них 1769 женщин и 2533 ребенка. Ранения получили 20 тысяч 476 человек из них 3015 женщин и 4005 детей", - сообщает принадлежащий мятежникам телеканал "Масира" со ссылкой на МВД правительства в Сане.
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По данным министерства, доказательства и документы, подтверждающие преступления против мирного населения Йемена, находятся в распоряжении ведомства и будут представлены общественности.
Саудовская Аравия с 2015 года продолжает военную компанию с привлечением других арабских стран в составе коалиции. Целью военной компании является поддержка признанного правительства и зачистка взятых под контроль хуситами территорий, включая столицу Сану.
Хуситы в свою очередь продолжают наносить удары по силам КСА и ее союзникам на территории Йемена и самого королевства с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.
Согласно данным ООН, Йемен переживает наиболее тяжелый гуманитарный кризис. В той или иной помощи нуждаются 80% населения из 24 миллионов населения.
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