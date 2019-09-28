Более 12 тысяч йеменцев погибли с 2015 года из-за действий коалиции

Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото

Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов

© AP Photo / Hani Mohammed Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов

БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о гибели и ранении более 32 тысяч йеменцев в ходе военной компании арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с 26 марта 2015 года.

"Жертвами агрессии стали 12 тысяч 260 человек, из них 1769 женщин и 2533 ребенка. Ранения получили 20 тысяч 476 человек из них 3015 женщин и 4005 детей", - сообщает принадлежащий мятежникам телеканал "Масира" со ссылкой на МВД правительства в Сане.

По данным министерства, доказательства и документы, подтверждающие преступления против мирного населения Йемена, находятся в распоряжении ведомства и будут представлены общественности.

Саудовская Аравия с 2015 года продолжает военную компанию с привлечением других арабских стран в составе коалиции. Целью военной компании является поддержка признанного правительства и зачистка взятых под контроль хуситами территорий, включая столицу Сану.

Хуситы в свою очередь продолжают наносить удары по силам КСА и ее союзникам на территории Йемена и самого королевства с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.