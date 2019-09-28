"Ленком" закончился со смертью Захарова, заявила Елена Шанина

"Трудно что-то говорить. Конечно, мы все думали, что Марк Анатольевич будет еще работать, но даже дело не в работе, а хотелось, чтобы он жил и был с нами рядом. Большой талантливый человек, он создал уникальный театр и этот театр сегодня закончился. Огромные соболезнования Александре Марковне (дочь Марка Захарова). Сейчас мы все пойдем в театр, чтобы побыть друг с другом", - сказала ведущая актриса театра "Ленком" Елена Шанина.