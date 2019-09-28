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РИА Новости
Культура

"Ленком" закончился со смертью Захарова, заявила Елена Шанина

14:11 28.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Режиссер Марк Захаров - большой талантливый человек, он создал уникальный театр "Ленком", который с его кончиной закончился, сказала РИА Новости народная артистка РФ Елена Шанина.
Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что худрук театра, режиссер Марк Захаров скончался в субботу.
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"Трудно что-то говорить. Конечно, мы все думали, что Марк Анатольевич будет еще работать, но даже дело не в работе, а хотелось, чтобы он жил и был с нами рядом. Большой талантливый человек, он создал уникальный театр и этот театр сегодня закончился. Огромные соболезнования Александре Марковне (дочь Марка Захарова). Сейчас мы все пойдем в театр, чтобы побыть друг с другом", - сказала ведущая актриса театра "Ленком" Елена Шанина.
Марк Захаров руководил театром "Ленком" с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцев, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнгхаузен", "Убить дракона", "Формула любви" и другие.
"Парень из нашего города": умер Марк Захаров
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

Руководитель театра Ленком Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в Ленкоме
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Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренrh

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Художественный руководитель Московского драматического театра, режиссер и актер Армен Джигарханян, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров и режиссер Владимир Наумов
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Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

Режиссер театра Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

Художественный руководитель Московского государственного театра Ленком Марк Захаров
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

Во время празднования 85-летия Марка Захарова в театре Ленком в Москве
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
4 из 7

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
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