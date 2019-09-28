Пенелопа Крус получила почетную награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Испанская актриса Пенелопа Крус, которая представляла на фестивале в Сан-Себастьяне триллер "Осиная сеть", получила почетную награду The Donostia Award за вклад в развитие кинематографа, сообщает THR.
Статуэтку актрисе вручил лидер рок-группы U2 Боно, который после встал на колено и поцеловал Пенелопе Крус руку.
"Жизнь Пенелопы на экране очаровывает меня. Такие артисты, как мы, как я, теряются в себе самих. Пенелопа теряется в других. Вот почему мы теряемся в ней", — прокомментировал работу актрисы в кино Боно.
Пенелопа Крус поблагодарила его и зрителей, также она высказалась против семейного насилия в отношении женщин.
"В этом году только в Испании от насилия в семье погибли 44 женщины. А с 2003 года — более тысячи. Только представьте, сколько составляет эта цифра по всему миру?", — заявила актриса.