Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T14:08Z
https://ria.ru/20190928/1559233583.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/114718/29/1147182964_0:177:2732:1714_1036x0_80_0_0_f51be924fd2505cf7d6ef2cc1dc4da6e.jpg
РИА Новости

Следствие обвинило экс-мэра Еревана Захаряна в злоупотреблении полномочиями

14:08 28.09.2019
180
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшем мэру Еревана Ерванду Захаряну в связи с продажей земельного участка для строительства гостиницы, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.
"В 2008 году мэрия Еревана незаконно и необоснованно вывела 10 тысяч квадратных метров зеленных насаждений за пределы Парка Победы. Земельный участок был затем отчужден путем прямой продажи компании "Гостиница Голден Пелис". Сумма сделки составила 164,76 миллиона драмов (346 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Специальной следственной службы.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
27 сентября, 19:47РИА Новости
Защита экс-президента Армении Кочаряна предложила судье взять самоотвод
Там же отмечается, что в дальнейшем компания, купившая не подлежащий приватизации земельный участок, заложив его, привлекла банковские кредитные средства на сумму до 25 миллионов долларов.
"На основе полученных доказательств Захаряну и бывшем начальнику управления архитектуры и градостроительства мэрии Арсену Лалаянцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими по неосторожности тяжкие последствия", - отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанно статье предусматривает лишение свободы до шести лет. О мере пресечения в отношении обвиняемых не сообщается.
Захарян занимал пост мэра Еревана в 2003-2009 годах.
120000
Обсудить 0
Ерванд ЗахарянЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Более 12 тысяч йеменцев погибли с 2015 года из-за действий коалиции
РИА
Новости
Скриншот видео, где группа молодых людей вторглась в полицейский участок
Рэперы проникли в полицейский участок, чтобы снять клип
Пенелопа Крус получает премию во время 67-го Сан-Себастьянского кинофестиваля
Пенелопа Крус получила почетную награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Член Палаты представителей США Адам Шифф
Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении фактов
Лента
новостей
Прохожие в Минске
Газовый баллон разорвался на террасе бара в центре Минска
Украинский военный
Украинские силовики обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Электросчетчик
Минэнерго внесло в кабмин проект о продлении сниженных энерготарифов в ДФО
Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас
Худрук Вахтанговского театра испытывает великую благодарность к Захарову
В Воронеже завершился последний полуфинал конкурса Доброволец России
В Воронеже завершился последний полуфинал конкурса "Доброволец России"
Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
Мосгорсуд еще не приобщал видео задержания Устинова к делу
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Сумах
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП под Пензой пострадали граждане Узбекистана, заявили в Ташкенте
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп заявил, что слова Зеленского должны покончить с "охотой на ведьм"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
02:57СМИ: разведка США перед скандалом с Трампом изменила порядок подачи жалоб
02:30Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Лента новостейМолния