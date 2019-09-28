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РИА Новости

Худрук Вахтанговского театра испытывает великую благодарность к Захарову

14:09 28.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас
Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас сказал, что испытывает великую благодарность к режиссеру, руководителю театра "Ленком" Марку Захарову.
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
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Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу утром. Источник в столичной мэрии сообщал РИА Новости, что Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.

"Это горькое известие о кончине Марка Анатольевича я получил в Париже, где сейчас гастролирует Вахтанговский театр, и с горечью подумал, что все время хотел навестить его, прийти к нему в театр, еще раз посмотреть его спектакли. К сожалению, не случилось. Марк Захаров всегда интересовал меня и как человек, и как художник, и мне казалось, что он тоже наблюдает за тем, что делаю я в театре. Он как-то всегда благосклонно ко мне относился и поддерживал меня. Не успел, но сейчас хочу сказать о великой моей благодарности ему за все."

Римас Туминас
Римас Туминас
Художественный руководитель театра имени Вахтангова
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