Худрук Вахтанговского театра испытывает великую благодарность к Захарову

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас сказал, что испытывает великую благодарность к режиссеру, руководителю театра "Ленком" Марку Захарову.
Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу утром. Источник в столичной мэрии сообщал РИА Новости, что Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
"Это горькое известие о кончине Марка Анатольевича я получил в Париже, где сейчас гастролирует Вахтанговский театр, и с горечью подумал, что все время хотел навестить его, прийти к нему в театр, еще раз посмотреть его спектакли. К сожалению, не случилось. Марк Захаров всегда интересовал меня и как человек, и как художник, и мне казалось, что он тоже наблюдает за тем, что делаю я в театре. Он как-то всегда благосклонно ко мне относился и поддерживал меня. Не успел, но сейчас хочу сказать о великой моей благодарности ему за все."