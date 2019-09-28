Худрук Вахтанговского театра испытывает великую благодарность к Захарову

"Это горькое известие о кончине Марка Анатольевича я получил в Париже, где сейчас гастролирует Вахтанговский театр, и с горечью подумал, что все время хотел навестить его, прийти к нему в театр, еще раз посмотреть его спектакли. К сожалению, не случилось. Марк Захаров всегда интересовал меня и как человек, и как художник, и мне казалось, что он тоже наблюдает за тем, что делаю я в театре. Он как-то всегда благосклонно ко мне относился и поддерживал меня. Не успел, но сейчас хочу сказать о великой моей благодарности ему за все."