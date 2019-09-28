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РИА Новости
Культура

Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Марка Захарова

14:02 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренrhНародный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренrh
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера, руководителя театра Ленком Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу утром. Источник в столичной мэрии сообщал РИА Новости, что Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким", - сказал Песков.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 13:54Культура
Биография Марка Захарова
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КультураУмер Марк ЗахаровМарк ЗахаровВладимир ПутинРоссия
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