Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера, руководителя театра Ленком Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу утром. Источник в столичной мэрии сообщал РИА Новости, что Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.