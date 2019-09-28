В "Ленкоме" назвали причину смерти Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что стало причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова.
По словам Варшавера, режиссер скончался в результате повторного воспаления легких в одном из столичных медучреждений.
Он отметил, что дата прощания станет известна позже.
Как сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии, возможным местом похорон станет Троекуровское кладбище.
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком"). Режиссер снял более 50 кинокартин, наиболее известными из которых стали "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен".