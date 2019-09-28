Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T13:51Z
https://ria.ru/20190928/1559233237.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155923/22/1559232238_0:296:3010:1989_1036x0_80_0_0_8cfad2ba04b85a937f7677f5c8cef4d3.jpg
РИА Новости
Культура

В "Ленкоме" назвали причину смерти Марка Захарова

13:51 28.09.2019
48183
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что стало причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова.
По словам Варшавера, режиссер скончался в результате повторного воспаления легких в одном из столичных медучреждений.
Он отметил, что дата прощания станет известна позже.
Как сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии, возможным местом похорон станет Троекуровское кладбище.
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком"). Режиссер снял более 50 кинокартин, наиболее известными из которых стали "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен".
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 13:40Культура
Бортко о Захарове: такой профессионал бывает не в каждой стране
21451161411
Обсудить 6
КультураУмер Марк ЗахаровМарк ВаршаверЛенкомМарк ЗахаровМосква
Рекомендуем
Экс-президент Франции Жак Ширак
В церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 мировых лидеров
РИА
Новости
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
Шевчук и Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Лента
новостей
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
Наталья Бочкарева
Источник рассказал о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Актер Максим Аверин
Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете
Пригород Дамаска Дума
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния