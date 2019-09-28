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РИА Новости

Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ

13:45 28.09.2019 (обновлено: 16:06 28.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
Медик отметил, что ОРВИ — общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп — один из представителей этой группы вирусов. Большинство из них протекает в легкой форме, тогда как грипп может приводить к серьезным осложнениям.

"Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов", — приводит портал депздрава слова Тяжельникова.

Температуру при гриппе трудно сбить в течение нескольких суток. Также появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты. При ОРВИ же температура редко повышается до 39 градусов и держится пару дней. В меньшей степени выражена слабость и ломота в мышцах и суставах, заметил врач.
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"Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. Если ОРВИ длится не больше недели и после выздоровления человек чувствует себя хорошо, то грипп проходит за семь-десять дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления", — добавил он.
По словам специалиста, самым эффективным способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация.
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Здоровье - ОбществоДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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