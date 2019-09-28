В Мурманской области мужчина украл из храма пожертвования прихожан

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, похитившего из храма Успения Пресвятой Богородицы пожертвования прихожан в Мурманской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть отдела полиции города Ковдора Мурманской области поступило сообщение о грабеже, который был совершен в храме Успения Пресвятой Богородицы. Злоумышленник открыто похитил золотые и серебряные изделия, которые прихожане оставляли на специальной полочке возле иконы Божией Матери", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские опросили свидетелей, эксперты изъяли отпечатки пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Ранее судимый местный житель задержан с поличным при попытке сдать украденное в ломбард.