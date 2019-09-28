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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Мурманской области мужчина украл из храма пожертвования прихожан

13:45 28.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Свечи в храме. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, похитившего из храма Успения Пресвятой Богородицы пожертвования прихожан в Мурманской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть отдела полиции города Ковдора Мурманской области поступило сообщение о грабеже, который был совершен в храме Успения Пресвятой Богородицы. Злоумышленник открыто похитил золотые и серебряные изделия, которые прихожане оставляли на специальной полочке возле иконы Божией Матери", - сказала Волк.
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По ее словам, полицейские опросили свидетелей, эксперты изъяли отпечатки пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Ранее судимый местный житель задержан с поличным при попытке сдать украденное в ломбард.
"В ближайшее время пожертвования прихожан будут возвращены в храм", - заключила Волк.
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