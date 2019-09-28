Бортко о Захарове: такой профессионал бывает не в каждой стране

"Это ужасная новость. Я был с ним знаком не так тесно, как можно было бы, но тем не менее. Я имел честь с ним беседовать. Но суть не в том, что я беседовал с ним, а в том, что я смотрел на то, что он делал. А это очень хорошо, это замечательно, это лучшее проявление режиссерского таланта, что на сцене, что в кино. Поэтому, действительно, потеря большая, и даже, если хотите, невозместимая, потому что такой профессионал не в каждой стране и не в каждое время бывает", - заявил Бортко РИА Новости.