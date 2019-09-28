Коллектив театра "Современник" глубоко скорбит о кончине Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Московский театр "Современник" выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося режиссера, блистательного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, говорится в сообщении на сайте театра.

"Ленкомовцы, дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе. Хочется выразить особые соболезнования Александре Марковне в связи с трагическим событием. Светлая память", - отмечается в сообщении.