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РИА Новости
Культура

Коллектив театра "Современник" глубоко скорбит о кончине Марка Захарова

13:38 28.09.2019
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CC BY 3.0 / Alexei Kouprianov / Театр "Современник" Театр "Современник" в Москве
Театр Современник в Москве
CC BY 3.0 / Alexei Kouprianov / Театр "Современник"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Московский театр "Современник" выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося режиссера, блистательного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, говорится в сообщении на сайте театра.
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Гендиректор Большого театра о кончине Захарова: уходит великое поколение
Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра "Ленком", российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.
"Ленкомовцы, дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе. Хочется выразить особые соболезнования Александре Марковне в связи с трагическим событием. Светлая память", - отмечается в сообщении.
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КультураУмер Марк ЗахаровСовременник (театр)Марк Захаров
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