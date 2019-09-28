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РИА Новости
Культура

Александр Калягин о Марке Захарове: ушел великий человек, великий мастер

13:35 28.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин назвал скончавшегося худрука театра "Ленком" Марка Захарова великим человеком и великим мастером.
Режиссер и народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу в возрасте 85 лет после повторного воспаления легких.
"Марк Захаров был великим во всем. И в отношении к искусству, и к своему театру, и к актерам, с которыми работал. Это был поистине великий мастер. Марк Анатольевич создал удивительную труппу, потрясающий авторский стиль театра со своим языком, со своим миром", - сказал Калягин РИА Новости. Он напомнил, что Захаров бы долгое время был секретарем СТД РФ и во многом помогал ему.
"С уходом такого человека смириться просто невозможно. Уходит фантастическое поколение актеров, режиссеров, и молодежь должна впитывать всеми своими фибрами все, что они оставили для них, свои великое наследство. Хочется выразить глубочайшее свое соболезнование и хочется быть рядом с его дочкой Сашей, с театром, с артистами, которые столько времени работали с ним рядом. Вечная ему память", - сказал председатель СТД.
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КультураУмер Марк ЗахаровЛенкомМарк ЗахаровАлександр Калягин
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