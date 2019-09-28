Александр Калягин о Марке Захарове: ушел великий человек, великий мастер

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин назвал скончавшегося худрука театра "Ленком" Марка Захарова великим человеком и великим мастером.

Режиссер и народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу в возрасте 85 лет после повторного воспаления легких.

"Марк Захаров был великим во всем. И в отношении к искусству, и к своему театру, и к актерам, с которыми работал. Это был поистине великий мастер. Марк Анатольевич создал удивительную труппу, потрясающий авторский стиль театра со своим языком, со своим миром", - сказал Калягин РИА Новости. Он напомнил, что Захаров бы долгое время был секретарем СТД РФ и во многом помогал ему.