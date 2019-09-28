Украинский политолог рассказал о последствиях отставки Волкера

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера произошла из-за его разногласий с президентом США Дональдом Трампом и отразится на урегулировании конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.

"Безусловно, отставка скажется на ситуации в Донбассе, поскольку Волкер представлял сторонников жесткой линии в отношении России, в том числе и в урегулировании конфликта на Донбассе. Очевидно, сейчас требуются другие фигуры. Очевидно, позиция Волкера не тождественна позиции (президента США Дональда) Трампа. Это становится все заметнее. Поэтому идет смена караула", - сказал Золотарев РИА Новости в субботу.

При этом он не уточнил, как именно отставка отразится на урегулировании конфликта на востоке Украины.

Вместе с тем политолог считает, что на место Волкера придет новая фигура, которая будет занимать "другую позицию, нежели Волкер". "Возможно, будет новый спецпредставитель, поскольку с повестки дня США полностью тему (Донбасса – ред.) не снимают. Хотя Украина и все, что с ней связано, – вопрос глубоко периферийный у Трампа".

"Это знаковая отставка, которая говорит о том, что явно ситуация в политическом руководстве США изменилась по сравнению с временами (экс-президента Украины Петра) Порошенко", - добавил Золотарев.

Имя Волкера было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где начато парламентское расследование с целью довести дело до импичмента Трампа.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа. При этом основным проводником идей президента, по словам анонима, был его адвокат Руди Джулиани, с которым Волкер и Сондланд даже якобы имели разговор, где старались "снизить ущерб" этих идей для национальной безопасности США.