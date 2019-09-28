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РИА Новости
Культура

Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище

13:22 28.09.2019 (обновлено: 13:24 28.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренrhНародный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренrh
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер и худрук театра Ленком Марк Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии.
Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.
"По месту еще определяется, но, скорее всего, будет (похоронен - ред.) на Троекуровском", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что дата похорон еще не определена.
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