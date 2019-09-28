Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер и худрук театра Ленком Марк Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии.

Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.

"По месту еще определяется, но, скорее всего, будет (похоронен - ред.) на Троекуровском", - сказал собеседник агентства.