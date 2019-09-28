Гендиректор Большого театра о кончине Захарова: уходит великое поколение

"Выдающийся режиссер, уникальная потрясающая человеческая личность. Марк Захаров - это человек, который создал свой собственный мир театра. Я помню его самые первые спектакли "Закат" в Маяковке, "Доходное место" в театре Сатиры. Он создал потрясающий театр Ленком с потрясающей труппой. Он в своем творчестве никогда не подделывал театр под жизнь, он всегда разговаривал театральным языком. Он как никто чувствовал время и проблемы современности, но его высказывания всегда чуть отстраненные, ироничные, но всегда очень добрые. Его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них всегда было человеческое тепло и надежда", - сказал Урин РИА Новости.