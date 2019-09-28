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РИА Новости
Культура

Гендиректор Большого театра о кончине Захарова: уходит великое поколение

13:13 28.09.2019 (обновлено: 13:19 28.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор Большого театра Владимир Урин во время интервью корреспонденту РИА новости
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин во время интервью корреспонденту РИА новости
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал Марка Захарова, скончавшегося в субботу, выдающимся режиссером театра и кино, заявив, что его кончина - невероятная потеря.
Марк Захаров
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Руководитель театра Ленком, режиссер, народный артист СССР Захаров скончался в субботу, сообщил ранее РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Он добавил, что даты прощания и похорон будут известны позже.
"Выдающийся режиссер, уникальная потрясающая человеческая личность. Марк Захаров - это человек, который создал свой собственный мир театра. Я помню его самые первые спектакли "Закат" в Маяковке, "Доходное место" в театре Сатиры. Он создал потрясающий театр Ленком с потрясающей труппой. Он в своем творчестве никогда не подделывал театр под жизнь, он всегда разговаривал театральным языком. Он как никто чувствовал время и проблемы современности, но его высказывания всегда чуть отстраненные, ироничные, но всегда очень добрые. Его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них всегда было человеческое тепло и надежда", - сказал Урин РИА Новости.
По его словам, ему не так часто приходилось общаться, разговаривать с Марком Анатольевичем, но каждый раз, когда это случалось, он получал колоссальное удовольствие от общения с этой потрясающей, удивительной личностью.
"Кончина Марка Захарова – невероятная потеря не только для Ленкома, но и для всех нас. Уходит великое поколение", - подчеркнул Урин.
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КультураУмер Марк ЗахаровВладимир УринБольшой театрЛенкомМарк Захаров
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