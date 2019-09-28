МЧС проведет акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МЧС России начинает всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!", всего с начала этого года в стране произошло более 1,8 тысячи пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Чтобы привлечь внимание населения к такой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должны приводить к жертвам, МЧС России запускает всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!" - сказал собеседник агентства.

Как говорится в пресс-релизе МЧС, этой акцией ведомство хочет "привлечь внимание к серьезной проблеме". Оно призывает принять участие в акции и использовать хэштег #БАЛКОННЕДЛЯОГНЯ.

"Поделись своей историей, как чье-то неосторожное обращение с огнем на балконе привело к плачевным последствиям. Выскажи свое мнение. Пришли видео или фотографии. Твоя история может спасти чью-то жизнь, напомнить взрослым и детям, что огонь – не игрушка", - говорится в сообщении.

По его словам, с начала 2019 года на территории РФ уже зарегистрировано 1823 пожара на балконах и лоджиях. В 2018 году их было 1964.

В МЧС отметили, что цифра таких пожаров в стране ежегодно растет. В пятерку лидеров входят Москва (211 пожаров), Санкт-Петербург (111), Московская область (104), Башкирия (69) и Челябинская область (62). За последний год число погибших от пожаров на балконах составило 12 человек, еще 135 человек получили травмы.

По данным МЧС, 60% всех пожаров на балконах и лоджиях происходят из-за неосторожности при курении, остальные 40% - это запуск петард, использование мангалов и приборов с неисправной проводкой.