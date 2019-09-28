Новые правила не запрещают курить на балконах, заявили в МЧС

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В пресс-службе МЧС заявили, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах и лоджиях.

Вместе с тем в ведомстве призвали не забывать об осторожности и безопасности окружающих.

С 1 октября вступают в силу изменения в правилах противопожарного режима. Нововведение предусматривает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях в жилых домах, общежитиях и гостиницах.