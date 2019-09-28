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РИА Новости

Новые правила не запрещают курить на балконах, заявили в МЧС

13:10 28.09.2019 (обновлено: 17:25 28.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В пресс-службе МЧС заявили, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах и лоджиях.
Вместе с тем в ведомстве призвали не забывать об осторожности и безопасности окружающих.
С 1 октября вступают в силу изменения в правилах противопожарного режима. Нововведение предусматривает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях в жилых домах, общежитиях и гостиницах.
В документе отмечается, что курение на балконе чревато штрафом, если из-за этого возникнет пожар. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.
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27 сентября, 08:04Радио Sputnik
МЧС предупредило россиян об ответственности за курение на балконах
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МЧС РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Верное решение. Кидать с балкона не потушенную сигарету - вот за что надо наказывать. А устраивать гонения на курящих вообще - несправедливо и не законно.
28 сентября, 13:18
Expokey Qwert
123210130
Очередной лохотрон и навешивание лапши на ......Закон внесли МЧС , о снижении пожароопасности а не о заботе окружающих от дыма ( многие так и трактуют ) . А может быть МЧС хотел бы отчитаться о потушенных пожарах в Сибири или о ликвидации источников загрязнения окружающей среды ?
28 сентября, 13:27
Пантилеймон Охлобыстин
53021029
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