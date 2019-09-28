Обыкновенное чудо Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Скончался Марк Захаров - выдающийся режиссер, лидер театра "Ленком", автор незабываемых и нестареющих телефильмов – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", автор популярных юмористических рассказов.

Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

У Захарова было много талантов: актер, режиссер театра и кино, писатель-сатирик… Но именно театр стал его главной любовью, а театральная режиссура стала делом всей жизни. "Моя любовь – театр, раз и навсегда", - говорил Марк Анатольевич. Он был уверен в том, что театральная режиссура для него – "выбор точный".

Начало театральной карьеры Захарова связано с актерской профессией. Сразу после окончания ГИТИСа по распределению он работал актером в Пермском театре и именно там сделал свои первые шаги на пути к режиссуре. "Пермь подарила мне преображение", - вспоминал он. Он поставил несколько спектаклей в студенческом коллективе Пермского университета, а когда вернулся в Москву, начал вплотную заниматься режиссурой в знаменитом тогда студенческом театре МГУ, который возглавлял известный режиссер Сергей Юткевич. "Вот там мои режиссерские истоки, та энергия студенческая, тот юношеский максимализм", - вспоминал Марк Анатольевич.

"Сатира" и театр им. Маяковского

Первым профессиональным театром, куда пригласили Марка Захарова в качестве актера с разрешением заниматься режиссурой, стал театр Сатиры, который возглавлял Валентин Плучек. Там Марк Анатольевич поставил спектакль, который стал событием театральной Москвы. Это "Доходное место" по пьесе Александра Островского, где блистали Андрей Миронов и Александр Пороховщиков. "После этого спектакля Миронов стал главным артистом театра и сыграл много замечательных ролей, а я – известным режиссером в черте Садового кольца", - говорил в одном из интервью РИА Новости Марк Анатольевич.

В "Сатире" режиссер пережил первые успехи и первые огорчения – его спектакли "Доходное место" и "Банкет" были запрещены. Это был непростой период в жизни Захарова. Спектакли не шли, был негласный запрет писать о Захарове и его постановках.

"Моя режиссерская карьера висела на волоске много раз", - вспоминал режиссер. Его судьба фактически решалась, когда сам секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов пришел на спектакль "Разгром" по Фадееву в театре имени Маяковского, куда его пригласил на постановку Андрей Гончаров. На самом деле "Разгром" уже был готов к запрещению… Но министру по идеологии спектакль понравился, и на следующий день в газете "Правда" вышла статья об огромном успехе спектакля.

"Ленком"

9 июля 1973 года состоялось назначение Захарова худруком "Ленкома" - событие, которое определило судьбу и Захарова, и театра, который он не только вытащил из небытия, а сделал одним из самых успешных и любимых российских театров. "Я был зачислен на эту должность по распоряжению Гришина, который мне тогда сказал: "Знаем о ваших ошибках. Работайте, но, как говорится, без экспериментов", - вспоминал Марк Анатольевич.

Но эксперименты были, и очень удачные. Захаров первыми же своими работами "Автоград", и более всего "Тиль" с Николаем Караченцовым в главной роли привлек внимание зрителей. Театр, в который не ходили, становился самым популярным и стремление попасть, особенно на "Тиль" или "Юнону и Авось" и "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты". Иногда доходило до того, что не выдерживали театральные двери. Музыкальные спектакли Захарова стали собирать стадионы. Главный долгожитель – спектакль "Юнона и Авось", который покорил не только Россию, но и Францию, - сыгран уже около двух тысяч раз.

С начала и до последних дней в каждом спектакле Захарова всегда было что-то новое, неожиданное, уникальное, присущее только ему. Он ставил "Чайку", "Иванова", "Вишневый сад" Чехова, но это были не традиционные постановки, а абсолютно новый взгляд на классическое произведение, новое решение, которое ему диктовало время. За время работы в "Ленкоме" Захаров создал более 30 спектаклей по классической и современной драматургии и прозе. В их числе: "Жестокие игры", "Женитьба", "В списках не значился", "Оптимистическая трагедия", "Поминальная молитва", "Мудрец", "Шут Балакирев", "День опричника", "Вальпургиева ночь", "Фальстаф и принц Уэльский"…

Идеи и замыслы, как признавался Захаров, приходят непросто. "Конечно, еще Ахматова сказала: "Когда бы знали, из какого сора растут стихи…". Так и спектакли - это не годится, это перечеркнуто, это глупо… И потом путем достаточно трудного и мучительного отбора что-то возникает", - рассказывал в одном из интервью РИА Новости Захаров.

Главное в спектакле - актер

Захаров всегда говорил, что главное в спектакле – актер, а режиссер должен оставаться в тени. "Именно артисты воплощают твои идеи и замыслы, и именно им должны преподносить цветы, аплодировать, они должны вызывать восторг", - считал Захаров.

Поскольку сам Марк Анатольевич начинал как актер, жена и дочь у него актрисы, он хорошо знал психологию артистов, понимал их слабости. И когда он пришел в "Ленком", старался отнестись к тем, кто работал в театре, с пониманием. Надо сказать, что, несмотря на советы "почистить" коллектив, Захаров не стал никого увольнять, ломать судьбы людей, он дал всем шанс проявить себя… Артисты воспрянули духом, и тогда, например, юноша из массовки стал звездой - знаменитым Караченцовым.

Захаров приглашал и новых артистов. И многие из них стали всенародными любимцами, настоящими мастерами, составившими славу "Ленкома" и его труппы – Евгений Леонов, Инна Чурикова, Олег Янковский, Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой… Многие из них уже ушли. Но Захаров растил новое поколение, которое сегодня - главная опора театра: Сергей Степанченко, Виктор Раков, Иван Агапов, Мария Миронова… "Ленком" опять может похвастаться одной из лучших театральных трупп.

Кинематографические увлечения

Именно так – "кинематографические увлечения" - называл Захаров свою работу на телевидении, где он создал такие всенародно любимые и незабываемые фильмы, как "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона", "Дом, который построил Свифт". Режиссер создавал свои шедевры вместе со своим постоянным соавтором Григорием Гориным.

"Те картины, которые я снял, формировались прежде всего под воздействием музыки. Сначала сочинялась музыка, а потом возникал образ фильма", говорил он. Мелодии, как и многие выражения из фильмов, уходили в народ. Картины пересматривались по несколько раз, их смотрели и до сих пор смотрят с огромным удовольствием.

После такого успеха вряд ли кто-то захочет расстаться с кинематографом, с телевидением. А Захаров на удивление всем взял и ушел навсегда. И объяснял он свой уход из кино так: "Началось новое время, когда останавливался съемочный процесс посередине картины, когда появлялись спонсоры, которых потом объявляли в федеральный розыск… Стало труднее руководить театром, появилось больше забот, и я как театральный режиссер, каковым себя считаю, несмотря на свои кинематографические увлечения, оставил это дело и сосредоточился только на театре".

Писательский опыт

Марк Захаров известен и как писатель-сатирик, как автор юмористических рассказов. Он – автор писем к "разлюбезной Катерине Матвевне" в легендарном фильме "Белое солнце пустыни". Но сам он считал, что у него литературного таланта нет, а есть некий писательский опыт, что он выработал какой-то литературный навык. И признавался, что "самое большое счастье, которое он испытал, - это дружный хохот в зале, переходящий в аплодисменты, связанный с какой-то его шуткой". "Я знаю ценность юмора и понимаю, где он переходит нормы и где опускается ниже пояса", - подчеркивал Захаров.

Последние примеры

Марк Анатольевич говорил, что у него с современной драматургией сложные взаимоотношения. В современной драме или прозе молодых, по его мнению, слишком много чернухи, в этих пьесах нагнетается ужас. Режиссер считал, что зрителю надо давать надежду, вызывать радостные эмоции, иначе людям будет очень трудно. И ставил Островского, Чехова, Гоголя, Бомарше, и даже посягнул на Шекспира, хотя долгое время говорил, что для него это запретная зона. "Великого англичанина уважаю, но не поставлю, нет, ничего и никогда", - так говорил Захаров в интервью РИА Новости за несколько лет до премьеры "Фальстаф и Принц Уэльский" по шекспировским пьесам – "Фальстаф" и "Генрих IV".