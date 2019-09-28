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РИА Новости
Культура

В Мосгордуме призвали увековечить память Марка Захарова

13:04 28.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Память художественного руководителя Ленкома режиссера Марка Захарова обязательно должна быть увековечена, считает глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.
Народный артист СССР Марк Захаров
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"Это такой человек и такая личность, что тут даже спрашивать не надо в силу того, что он сделал для отечественного театра", - сказал Герасимов РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли память Захарова увековечена в столице.
Он также отметил, что, скорее вопрос уже стоит, как именно будет увековечена. "Вопрос здесь может стоять ко всем нам, как, где и когда... Здесь может быть все", - сказал Герасимов.
"Это ушел последний могиканин, великий наш репертуарный российский театр", - добавил Герасимов.
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КультураУмер Марк ЗахаровМосковская городская думаЛенкомМарк ЗахаровРоссия
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