В Мосгордуме призвали увековечить память Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Память художественного руководителя Ленкома режиссера Марка Захарова обязательно должна быть увековечена, считает глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Это такой человек и такая личность, что тут даже спрашивать не надо в силу того, что он сделал для отечественного театра", - сказал Герасимов РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли память Захарова увековечена в столице.

Он также отметил, что, скорее вопрос уже стоит, как именно будет увековечена. "Вопрос здесь может стоять ко всем нам, как, где и когда... Здесь может быть все", - сказал Герасимов.