Толстой: Марк Захаров был олицетворением целой эпохи театра

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер и народный артист СССР Марк Захаров был олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино, это был мудрый и талантливый человек, которого будет не хватать, сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Захаров скончался в субботу в возрасте 85 лет после повторного воспаления легких.
"Марк Захаров - это целая эпоха нашего театра и кино. Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам. Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Марка Анатольевича", - сообщил РИА Новости Толстой.