Толстой: Марк Захаров был олицетворением целой эпохи театра

"Марк Захаров - это целая эпоха нашего театра и кино. Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам. Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Марка Анатольевича", - сообщил РИА Новости Толстой.