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РИА Новости
Культура

Толстой: Марк Захаров был олицетворением целой эпохи театра

13:02 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинНародный артист СССР Марк Захаров
Народный артист СССР Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Народный артист СССР Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер и народный артист СССР Марк Захаров был олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино, это был мудрый и талантливый человек, которого будет не хватать, сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Захаров скончался в субботу в возрасте 85 лет после повторного воспаления легких.
"Марк Захаров - это целая эпоха нашего театра и кино. Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам. Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Марка Анатольевича", - сообщил РИА Новости Толстой.
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КультураУмер Марк ЗахаровЛенкомМарк ЗахаровРоссия
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