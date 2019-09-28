Тщетные попытки: Россия разъяснила США в ООН, боится ли санкций Вашингтона

ООН, 28 сен – РИА Новости. Контроль над вооружениями и справедливый миропорядок стали основными темами выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН; на фоне скандала с недопуском российских делегатов в Штаты российский министр провел переговоры с одними из самых "заклятых" международных партнеров Москвы – представителями США, Украины и Грузии.

Приезд российской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН был изначально омрачен тем, что американские власти решили не давать визы 13 представителям РФ. Кроме того в течение недели Вашингтон ввел очередную, 75-ю, порцию санкций против российских лиц – в этот раз за поставки авиационного топлива в Сирию.

Тем не менее в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Лавров назвал тщетными попытки давить на Россию.

На переговоры в здание ООН Помпео приехал в окружении группы охранников и официальных лиц. На вопросы журналистов госсекретарь отвечать не стал. Однако в Twitter после встречи написал, что, несмотря на наличие "областей напряженности с Россией", оба государства должны найти путь для продвижения вперед. "Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова", - отметил госсекретарь, добавив также, что встретился с Лавровым и для обсуждения темы контроля над вооружениями.

Эта проблема часто звучала в ходе недели высокого уровня из уст тех или иных мировых лидеров в контексте недавнего прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И многие представители в выступлениях с трибуны ООН призывали Россию и США урегулировать вопрос контроля над вооружениями.

Российский министр в свою очередь заявил, что Россия внесет в ходе этой сессии на рассмотрение ООН проект резолюции об укреплении системы контроля над вооружениями. Лавров призвал страны-члены организации поддержать принятие этого документа.

В ходе переговоров с Помпео он коснулся и темы россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной, удерживаемых в американских тюрьмах.

Главы российского и американского внешнеполитических ведомств обсудили и скандал с невыдачей виз российским делегатам Генассамблеи. Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

По словам Лаврова, Помпео заявил, что ни он, ни президент США Дональд Трамп к этому инциденту отношения не имеют. В то же время министр пообещал, что Москва "будет искать стимулирующие меры" в вопросе нормализации условий работы российских дипломатов в Соединенных Штатах и американских дипломатов в Российской Федерации.

Впервые Лавров встретился с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в МИД РФ, беседа была недолгой, но "вполне деловой". По словам Лаврова, и он, и его собеседник выразили заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договорённостями.

Сам Зеленский заявил журналистам, что расширение "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по Донбассу пока не предполагается и Украина планирует работать в рамках "нормандской четверки".

Небольшой сенсацией стала первая встреча глав МИД России и Грузии с 2008 года. Как рассказал Лавров, грузинская сторона выступила инициатором переговоров. По его словам, глава грузинского МИД Давид Залкалиани среди прочих вопросов интересовался тем, когда можно будет возобновить воздушное сообщение между двумя странами. На это российский министр сказал, что если грузинское руководство сможет выступать за нормальные отношения с Россией, то он лично "воздушное сообщение бы возобновил".

Факт встречи горячо приветствовали Госдеп, ЕС и генсек ООН Антониу Гутерреш. В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил надежду, что эта встреча будет содействовать решению "сложнейших проблем между Грузией и Россией".

СВПД

На полях Генассамблеи прошла также встреча глав МИД стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ранее США вышли из ядерной сделки с Тегераном и возобновили ряд санкций. Тема Ирана вообще была одной из центральных на неделе высшего уровня и обсуждалась на различных площадках.

В ходе консультаций главы МИД РФ, Китая, Великобритании, Франции и Германии подтвердили, что разумной альтернативы СВПД не существует и что он "не должен становиться предметом разменов по другим чувствительным вопросам". Участники встречи отметили, что обстановка требует неукоснительного соблюдения всеми вовлечёнными сторонами взятых обязательств.

Кроме того, на полях ГА ООН прошел рабочий завтрак министров иностранных дел пятерки постоянных членов Совбеза с генсеком ООН. Однако о том, что обсуждалось на встрече, прессе пока не сообщили.

Заседания Совбеза

В числе приоритетов своей деятельности в ООН в ходе нынешней сессии Генассамблеи Москва называла многосторонний подход к решению международных проблем.

В этом контексте в рамках недели высокого уровня Россия провела два заседания Совбеза. Первое касалось роли таких организаций как ШОС, ОДКБ и СНГ в борьбе с терроризмом, второе – темы мира и безопасности в Африке.

Выступление Лаврова

Однако главные тезисы, отражающие позицию России, прозвучали в ходе выступления Лаврова с трибуны ООН. Министр заявил, что ведущие западные страны пытаются помешать формированию полицентричного мира, хотят вернуть себе привилегированные позиции. Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах тает, сказал он.

Кроме того министр указал, что реакция США на предложение России о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и присоединении к мораторию на неразмещение ракет средней и меньшей дальности пока не обнадеживает.

По словам Лаврова, настораживает затянувшееся отсутствие ответа и на предложение Москвы, сделанное американским коллегам ещё год назад: принять на высшем уровне российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей.

Глава МИД коснулся также ситуации в Персидском заливе, где, по мнению Москвы, искусственно нагнетается напряженность. Лавров призвал к преодолению имеющихся разногласий через диалог, без голословных обвинений.