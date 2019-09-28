Избирком Афганистана потерял связь с 870 участками на выборах президента

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Афганистана потеряла связь с 870 избирательными участками из 5373 из-за проблем со связью, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя избирательной комиссии Хабиба-Ур-Рахмана Нанга.
Президентские выборы проходят в Афганистане в субботу.
Сообщается, что связь потеряна с участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Баглан, где телекоммуникационные услуги более не активны.
Кроме того, глава избирательной комиссии Хава Алам Нуристани сообщила в ходе пресс-конференции, что 1331 участок остается закрытым.
За проведением выборов в Афганистане следят 137 000 наблюдателей.
Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.
Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.