Умер режиссер Марк Захаров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Руководитель театра "Ленком", выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров". Марк Варшавер

Он добавил, что даты прощания и похорон будут известны позже.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".