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РИА Новости
Культура

Умер режиссер Марк Захаров

12:26 28.09.2019 (обновлено: 15:32 28.09.2019)
558371
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Руководитель театра "Ленком", выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров".

Марк Варшавер
Он добавил, что даты прощания и похорон будут известны позже.
Марк Захаров
Вчера, 13:07Культура
Обыкновенное чудо Марка Захарова
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").
Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".
Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
"Парень из нашего города": умер Марк Захаров
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

Руководитель театра Ленком Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в Ленкоме
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренrh

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Художественный руководитель Московского драматического театра, режиссер и актер Армен Джигарханян, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров и режиссер Владимир Наумов
4 из 7

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

Режиссер театра Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

Художественный руководитель Московского государственного театра Ленком Марк Захаров
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

Во время празднования 85-летия Марка Захарова в театре Ленком в Москве
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
4 из 7

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
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Обсудить 74
КультураУмер Марк ЗахаровЛенкомМарк Захаров
Популярные комментарии
Российский театр и кинематограф понёс тяжёлую потерю. И тем более тяжёлую, что ныне такие талантища уходят, а им даже близко равноценной смены нет. Печально. Покойся с миром, Марк Анатольевич. Спаси вас Бог!
28 сентября, 12:41
Владимир Белогорский
2320018010
Таких фильмов больше уже не будет- эти фильмы классика мирового кинематографа...
28 сентября, 13:08
Felix D
20510917
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