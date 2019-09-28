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РИА Новости

За девять лет в Москве появилось более 700 общественных пространств

12:19 28.09.2019
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© РИА НовостиОбщественное пространство у Политехнического музея в Москве
Общественное пространство у Политехнического музея в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 700 общественных пространств появилось в Москве за последние 9 лет, в этом году благоустроили уже почти 140 парков, сообщается в субботу на сайте мэра Москвы.
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"В этом году в столице уже благоустроили 139 парков, зеленых зон и водных объектов. Всего за девять лет в городе появилось более 700 общественных пространств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к концу 2019 года будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16 200 гектаров.
"В рамках программы "Мой район" до конца года будет благоустроена 161 территория", - приводятся слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Согласно сообщению, работы по благоустройству в этом году завершили, в частности, в усадьбе Люблино на юго-востоке Москвы, Дюссельдорфском парке, парке Света, Детском Черкизовском парке.
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Отмечается, что больше всего благоустроенных территорий находится в Южном округе столицы. В этом году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте Западный округ, где благоустроены 17 зеленых зон и один пруд. Третью позицию заняли Юго-Восточный и Северо-Западный округа. В каждом из них уже сдано по 14 объектов, комплексное благоустройство и озеленение уже на 13 территориях провели также в Юго-Западном округе. На северо-востоке Москвы практически закончили работы в пойме реки Яузы, а в восточной части столицы после благоустройства открылся Детский Черкизовский парк.
"Эксперты провели сравнительный анализ Москвы и 11 мегаполисов по всему миру, включая Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сеул и Сан-Паулу. Согласно результатам, Москва сейчас занимает лидирующее место по площади парков на человека. Сегодня около 90% москвичей имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности", - цитирует сайт Бирюкова.
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