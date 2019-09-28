За девять лет в Москве появилось более 700 общественных пространств

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 700 общественных пространств появилось в Москве за последние 9 лет, в этом году благоустроили уже почти 140 парков, сообщается в субботу на сайте мэра Москвы.

"В этом году в столице уже благоустроили 139 парков, зеленых зон и водных объектов. Всего за девять лет в городе появилось более 700 общественных пространств", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к концу 2019 года будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16 200 гектаров.

"В рамках программы "Мой район" до конца года будет благоустроена 161 территория", - приводятся слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Согласно сообщению, работы по благоустройству в этом году завершили, в частности, в усадьбе Люблино на юго-востоке Москвы, Дюссельдорфском парке, парке Света, Детском Черкизовском парке.

Отмечается, что больше всего благоустроенных территорий находится в Южном округе столицы. В этом году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте Западный округ, где благоустроены 17 зеленых зон и один пруд. Третью позицию заняли Юго-Восточный и Северо-Западный округа. В каждом из них уже сдано по 14 объектов, комплексное благоустройство и озеленение уже на 13 территориях провели также в Юго-Западном округе. На северо-востоке Москвы практически закончили работы в пойме реки Яузы, а в восточной части столицы после благоустройства открылся Детский Черкизовский парк.